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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Кривом Роге мужчина похитил бывшую жену, чтобы помириться с ней – полиция

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Житель Кривого Рога вывез жену за город и избавился там от оружия, которым угрожал ей
Житель Кривого Рога вывез жену за город и избавился там от оружия, которым угрожал ей
Фото: depositphotos.com

2 ноября в Кривом Роге Днепропетровской области местный житель похитил бывшую жену. Об этом написала пресс-служба патрульной полиции в Telegram.

Правоохранителям об этом сообщила похищенная женщина. Она рассказала, что бывший муж, угрожая пистолетом, посадил ее в автомобиль Skoda и вывез за город. Полицейские нашли женщину в Криворожском районе, недалеко от поселка Радушное.

"Женщина рассказала, что злоумышленник высадил ее на трассе, избавился от оружия и уехал", – сообщили в релизе.

Пистолет полиция нашла, он был закопан в землю недалеко от места, где злоумышленник высадил бывшую жену.

"Вскоре вернулся бывший муж заявительницы. 36-летний криворожанин объяснил, что таким образом хотел вернуть жену. Правонарушитель задержан и передан следователям Криворожского районного управления полиции", – отметили в полиции.

Теги: Кривой Рог, полиция, Днепропетровская область, правоохранители, женщины, полицейский, муж, мужчины
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