В Днепропетровской области мужчина устроил засаду на полицейских и разбил их машину – полиция

По данным правоохранителей, мужчина пришел пьяным домой к бывшей жене.

"Чтобы унять незваного гостя, женщина позвонила в полицию. Услышав это, мужчина скрылся и спрятался рядом с домом. Дождавшись, когда полицейские вошли в подъезд, злоумышленник подошел к автомобилю и разбил транспортное средство", – говорится в сообщении.

После этого мужчина сбежал, но уже через полчаса его задержали.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф, арест сроком до шести месяцев или ограничение свободы сроком до пяти лет.