В Луганской области на месте несения службы нашли погибшего военнослужащего, есть ряд версий – прокуратура

По данным прокуратуры, выстрел был произведен в подбородок Фото: pixabay.com (архив)

"Получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 1998 года рождения, уроженца села Новогригоровка Вторая Кировоградской области. [...] Предварительно установлено, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством путем выстрела в подбородок из вверенного ему штатного оружия по месту несения воинской службы", – говорится в сообщении.

По факту гибели солдата открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием", – объяснили в прокуратуре.

Ведомство обратилось ко всем, у кого есть информация об этом инциденте, с просьбой помочь в расследовании.