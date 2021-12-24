В Луганской области застрелился 22-летний военный-контрактник – прокуратура

"Предварительно установлено, что солдат, находившийся на ночном дежурстве на территории взводного опорного пункта одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшему было 22 года. Он уроженец поселка городского типа Белозерка Херсонской области.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Расследует гибель военного полиция.

"Рассматриваются также и другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием", – отметили в прокуратуре.