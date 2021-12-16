В Донецкой области депутат горсовета от "Слуги народа" выпрыгнул из окна на глазах у ребенка – полиция

Квартира погибшего была на пятом этаже пятиэтажки Фото: dn.npu.gov.ua

По предварительным данным, 35-летний мужчина пришел домой и выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже пятиэтажного дома. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью.

В полиции отметили, что трагедия произошла на глазах у семилетнего сына погибшего, который в этот момент был дома. С ребенком работают ювенальные полицейские и психологи.

Следователи собираются открыть уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство". Отмечается, что полиция проверяет все версии произошедшего.

Полиция не назвала имени погибшего, но пресс-служба региональной ячейки партии "Слуга народа" сообщила в Facebook, что 15 декабря трагически оборвалась жизнь главы фракции "Слуги народа" Селидовского городского совета Леонида Осипова.