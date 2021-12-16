В Донецкой области депутат горсовета от "Слуги народа" выпрыгнул из окна на глазах у ребенка – полиция

По предварительным данным, 35-летний мужчина пришел домой и выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже пятиэтажного дома. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью.
В полиции отметили, что трагедия произошла на глазах у семилетнего сына погибшего, который в этот момент был дома. С ребенком работают ювенальные полицейские и психологи.
Следователи собираются открыть уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство". Отмечается, что полиция проверяет все версии произошедшего.
Полиция не назвала имени погибшего, но пресс-служба региональной ячейки партии "Слуга народа" сообщила в Facebook, что 15 декабря трагически оборвалась жизнь главы фракции "Слуги народа" Селидовского городского совета Леонида Осипова.
Осипов родился в 1986 году в городе районного значения Украинск, окончил Селидовский горный техникум и Донецкий национальный университет имени Василия Cтуса.
Работал ведущим новостей в компании "ДоГТРК", затем в компании "ТРК "Орбита". Позже стал заместителем директора в Селидовском горном техникуме.
В 2020 году был избран депутатом в Селидовский горсовет от партии "Слуга народа". Летом 2021 года возглавил отдел образования в Селидовском горсовете.
У Осипова остались жена и маленький сын.