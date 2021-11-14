Вдова экс-мэра Кривого Рога записала обращение после трех смертей в семье за три месяца. Она говорит, что никто из ее семьи не планирует самоубийство

Павлова: Жизнь самоубийством ни я, ни мой сын Юрий, ни наши друзья, ни родственники заканчивать не собираемся Скриншот: krnews.ua / YouTube

"В нашей семье за последние три месяца – три смерти. Все – молодые мужчины от 44 до 50 лет. После третьей смерти за три месяца я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына Юры нет смертельных болезней, мы не пьем алкоголь, не собираемся заканчивать жизнь самоубийством", – говорит она.

Павлова рассказала, что у нее новый газовый котел, новая и в хорошем состоянии электропроводка, в машине исправны тормоза и ездит она аккуратно.

"Мой сын Юрий ни разу в жизни не употреблял наркотиков и никогда не был на учете в наркодиспансере. Еще раз повторю: жизнь самоубийством ни я, ни мой сын Юрий, ни наши друзья, ни родственники заканчивать не собираемся", – резюмировала она.

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