Полиция не считает убийством смерть экс-судьи Зинченко, найденного застреленным в своей квартире

"Нет у нас оснований говорить о преднамеренном убийстве. С самого начала обнаружения трупа в любом случае, особенно учитывая наличие оружия, мы рассматриваем преступление через призму умышленного убийства. Однако после того, как мы осмотрели место происшествия, назначили определенные экспертизы, у нас не возникло оснований полагать, что там было именно убийство", – сказал Выговский.
Сейчас дело расследуется по ч. 1 ст. 115 с пометкой "самоубийство", отметил он. По словам главы столичной полиции, нет никаких доказательств, что кто-то мог находиться в квартире в момент гибели экс-судьи.
Выговский рассказал, что некоторые экспертизы по делу еще продолжаются. По их результатам правоохранители смогут узнать расстояние от пистолета, который произвел выстрел, до головы погибшего, угол выстрела и так далее.
Зинченко был судьей Соломенского суда с 2009-го по 2017 год, сообщал сайт "Чесно".
Экс-судья фигурировал в деле о завладении столичными квартирами умерших по поддельным документам. В марте 2018 года ему сообщили о подозрении в покушении на мошенничество и пособничество в подделке документов, писал "Судовий репортер". По данным источников издания, прибывшая на место полиция зафиксировала открытую дверь квартиры и тело. "Накануне у него было прекрасное самочувствие и хорошее настроение, предпосылок для самоубийства не было, он планировал ряд дел, встреч, проектов", – добавил собеседник издания.
По данным "Украинской правды", погибший также фигурировал в деле о получении взятки.