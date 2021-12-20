Полиция не считает убийством смерть экс-судьи Зинченко, найденного застреленным в своей квартире

"Нет у нас оснований говорить о преднамеренном убийстве. С самого начала обнаружения трупа в любом случае, особенно учитывая наличие оружия, мы рассматриваем преступление через призму умышленного убийства. Однако после того, как мы осмотрели место происшествия, назначили определенные экспертизы, у нас не возникло оснований полагать, что там было именно убийство", – сказал Выговский.

Сейчас дело расследуется по ч. 1 ст. 115 с пометкой "самоубийство", отметил он. По словам главы столичной полиции, нет никаких доказательств, что кто-то мог находиться в квартире в момент гибели экс-судьи.

Выговский рассказал, что некоторые экспертизы по делу еще продолжаются. По их результатам правоохранители смогут узнать расстояние от пистолета, который произвел выстрел, до головы погибшего, угол выстрела и так далее.