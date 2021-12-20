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ПОЛИТИКА

Полиция не считает убийством смерть экс-судьи Зинченко, найденного застреленным в своей квартире

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Выговский отметил, что экспертизы по делу еще продолжаются
Выговский отметил, что экспертизы по делу еще продолжаются
Фото: rbc.ua

Правоохранители не видят оснований считать убийством смерть экс-судьи Сергея Зинченко, найденного застреленным в конце ноября в его квартире в Киеве. Об этом рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве, генерал Иван Выговский в интервью "РБК-Украина".

"Нет у нас оснований говорить о преднамеренном убийстве. С самого начала обнаружения трупа в любом случае, особенно учитывая наличие оружия, мы рассматриваем преступление через призму умышленного убийства. Однако после того, как мы осмотрели место происшествия, назначили определенные экспертизы, у нас не возникло оснований полагать, что там было именно убийство", – сказал Выговский.

Сейчас дело расследуется по ч. 1 ст. 115 с пометкой "самоубийство", отметил он. По словам главы столичной полиции, нет никаких доказательств, что кто-то мог находиться в квартире в момент гибели экс-судьи.

Выговский рассказал, что некоторые экспертизы по делу еще продолжаются. По их результатам правоохранители смогут узнать расстояние от пистолета, который произвел выстрел, до головы погибшего, угол выстрела и так далее.

Контекст:

Зинченко был судьей Соломенского суда с 2009-го по 2017 год, сообщал сайт "Чесно". 

Экс-судья фигурировал в деле о завладении столичными квартирами умерших по поддельным документам. В марте 2018 года ему сообщили о подозрении в покушении на мошенничество и пособничество в подделке документов, писал "Судовий репортер". По данным источников издания, прибывшая на место полиция зафиксировала открытую дверь квартиры и тело. "Накануне у него было прекрасное самочувствие и хорошее настроение, предпосылок для самоубийства не было, он планировал ряд дел, встреч, проектов", – добавил собеседник издания.

По данным "Украинской правды", погибший также фигурировал в деле о получении взятки.

Теги: Киев, смерть, убийство, полиция, самоубийство, судьи, квартира, суицид, судья, Иван Выговский
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