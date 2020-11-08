В мэрии Харькова предполагают, что сбивший людей водитель участвовал в гонках

Если выяснится, что трех человек в Харькове сбили на "островке безопасности" во время автогонок, наказать следует и второго водителя, считает первый заместитель мэра Игорь Терехов.

Первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов намерен попросить правоохранителей проверить, не стало ли ДТП на проспекте Науки с тремя сбитыми людьми следствием автомобильных гонок. Об этом он сообщил 7 ноября в Facebook.

"Я очень сильно попрошу руководство правоохранительных органов, чтобы с особенной тщательностью была проверена информация о том, было ли это гонками по центральному проспекту Харькова. Если да, то второй участник этого "соревнования" тоже должен понести ответственность", – написал Терехов.

Первый заммэра подтвердил информацию о том, что водитель автомобиля Volkswagen, наехавший на "островок безопасности" со стоявшими там пешеходами, был выпущен под залог в 105 тыс. грн из СИЗО, куда попал за поножовщину.

"Уверен, что общественное внимание к произошедшему должно быть очень пристальным. У нас уже был случай, когда марокканец, сбивший девушку на пешеходном переходе на улице Пушкинской, на следующий день после происшествия вылетел в Стамбул. Уверен, что полиция и суды сделали из этого выводы и не позволят скрыться от правосудия сегодняшнему виновнику ДТП. Я как харьковчанин, как первый заместитель харьковского городского головы, сделаю все, чтобы не допустить подобного сценария развития событий", – заявил Терехов.

Он пообещал, что всем пострадавшим в ДТП окажут необходимую помощь.

7 ноября на проспекте Науки в Харькове Volkswagen сбил трех из четырех пешеходов, которые стояли на "островке безопасности". По данным полиции, в тяжелом состоянии госпитализированы 48-летний мужчина, девятилетний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет. По данным Telegram-каналов, за рулем Volkswagen находился гражданин Йемена.