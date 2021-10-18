В МВД рассказали, сколько украденных автомобилей выявили на границе Украины с начала года

В Украине за шесть месяцев было угнано 1475 автомобилей Фото: depositphotos.com

"Пограничники эффективно противодействуют незаконному перемещению через государственную границу транспортных средств, имеющих соответствующие ограничения, проблемы с документами имеют признаки очистки или подделки VIN-кодов", – отметили в релизе.

Пограничникам в обнаружении похищенных авто помогает база данных Интерпола.

Инфографика: mvs.gov.ua

В Украине за шесть месяцев 2021 года было угнано 1475 автомобилей, сообщил 3 сентября Telegram-канал "Опендатамедіа". Это самый низкий показатель угонов за последние пять лет.

Количество угонов транспортных средств в Украине стало уменьшаться в 2017 году. В 2020 году их было зафиксировано 4522.