Рада ужесточила наказание за угон авто

Верховная Рада внесла изменения в Уголовный кодекс Украины, изъяв штраф в качестве меры наказания за угон транспортных средств.

За угон автомобилей в Украине будут наказывать ограничением или лишением свободы Фото: depositphotos.com

На заседании 3 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3301 об усилении уголовной ответственности за кражу автомобиля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За законопроект, который вносит изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, проголосовали 309 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Согласно принятым изменениям, теперь за незаконное завладение транспортным средством будут наказывать ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Норму о штрафе за такое преступление из ст. 289 Уголовного кодекса изъяли.

За угон автомобиля с помощью "электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны" грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Такое же наказание предусмотрено за угон автомобилей, стоимость которых составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (размер ущерба рассчитывается от суммы налоговой социальной льготы – в 2020 году она составляет 1051 грн; то есть минимальный ущерб равен 105,1 тыс. грн, максимальный – 262,7 тыс. грн).

В первом чтении законопроект приняли 14 июля. Его соавтор, народный депутат от "Слуги народа" Вячеслав Медяник отмечал, что законопроект позволит привлекать к ответственности всех членов преступных групп, которые занимаются угоном авто, а не только непосредственных исполнителей.

В пояснительной записке авторы законопроекта отметили (.docx), что по их мнению, его принятие обеспечит правоохранительные органы более эффективным правовым механизмом противодействия незаконному завладению транспортными средствами и будет способствовать эффективной защите прав автовладельцев.

В 2019 году, по данным МВД, в Украине было зафиксировано 5374 случая угона транспортных средств, из них 2250 раскрыто. Пять лет назад таких преступлений было в два раза больше – 11 943 (раскрыли 3771).