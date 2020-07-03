В Николаеве саморазвелся мост и заблокировал движение транспорта

Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что Ингульский мост поднялся из-за ремонтных работ.

По словам мэра города, мост развелся из-за ремонтных работ на нем Фото: Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва / Facebook

В Николаеве 3 июля разводная часть моста через реку Ингул начала самопроизвольно подниматься. В результате движение транспорта по мосту стало невозможным, отмечает местное издание "Новости N".

Полицейские перекрыли мост с обеих сторон. Вскоре на место происшествия прибыли коммунальщики и опустили разводную часть моста на место. Но, несмотря на то, что мост свели, он опять начал самопроизвольно подниматься.

Мэр города Александр Сенкевич в Facebook сообщил, что мост поднялся из-за ремонтных работ.

"Чрезвычайная ситуация возникла из-за ремонтных работ на этом объекте. По заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области на мосту было снято асфальтовое покрытие без установки противовеса, что сделало невозможным бы его саморазведение", – отметил он.

Вскоре после происшествия Сенкевич сообщил в Facebook, что мост опустили и движение по нему обеспечили.