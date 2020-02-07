В Николаеве полицейский обворовал одноклассников на встрече выпускников

Полиция Николаевской области сообщила, что полицейский, который украл у своих бывших одноклассников 4500 грн, уволен из правоохранительных органов.

В Николаевской области инспектор полиции обокрал своих одноклассников на встрече выпускников. Об этом 5 февраля сообщило издание “Преступности.НЕТ“, ссылаясь на участников встречи.

По данным издания, инцидент произошел 1 февраля в одном из заведений Николаева. Несколько участников встречи выпускников обнаружили, что у них из сумок пропали деньги (в общей сложности около 4,5 тыс. грн). Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что деньги украл один из одноклассников, когда его знакомые ушли танцевать.

“В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области подтвердили, что на линию 102 поступал вызов о краже денег в этом заведении, но прибывшим патрульным граждане сказали, что инцидент исчерпан и они не будут писать заявление. После этого патрульные покинули помещение“, – сообщает “Преступности.НЕТ“.

ВИДЕО

Видео: ПНТВ / YouTube

В полиции заявили, что инспектор, “который дискредитировал звание полицейского, уволен из рядов полиции“. Правоохранители начали служебное расследование.

“Нам очень жаль, что такие люди еще есть среди нас и своими действиями позорят честь звания полицейского и перечеркивают кропотливую и трудную работу настоящих полицейских, которые ежедневно рискуют собственными интересами и даже жизнью, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность для граждан. И сегодня для всех действующих сотрудников этот досадный случай стал даже большим ударом, чем для граждан. Ведь задеты наша честь и достоинство“, – говорится в заявлении николаевской полиции в Facebook.

Имя правоохранителя, укравшего деньги, в сообщении не называется. По данным издания “Преступности.НЕТ“, это майор Антон Симаков, который занимал должность старшего инспектора управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУ НП в Николаевской области.