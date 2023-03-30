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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одессе горел театр, эвакуировали более 80 человек

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В результате пожара никто не пострадал
В результате пожара никто не пострадал
Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook

В Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Василько (Украинском театре) вечером 29 марта случился пожар. Об этом сообщило региональное управление ГСЧС.

Возгорание было на втором этаже, из театра пришлось эвакуировать людей, написали в Одесском горсовете.

В ГСЧС уточнили, что пожар возник в помещении "электропульт  регуляторная", которое обслуживает зрительный зал на 800 мест. Во время возникновения пожара в этом помещении массовых мероприятий не было. 

Из другого зрительного зала и подвального помещения "театр – укрытие" эвакуировались (самостоятельно вышли) 82 человека.

"В 19.23 очаг пожара был локализован и в 19.31 ликвидирован на общей площади 20 м². В результате пожара, к счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Причину пожара выясняют.

Всего от ГСЧС были привлечены 22 единицы техники и 66 пожарных.

https://www.facebook.com/DSNSODE/posts/pfbid0yxjNStPNYQXcVyz6vMSu5TXGWT56H26C6LqabojY8cTgz6Vx1L9sG7mWXCsvmxoKl

Контекст:

Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько открылся в августе 2021 года после длительной реконструкции, которая с перерывами тянулась четыре года, отмечает "Фокус".

Теги: Одесса, пожар, ГСЧС, театр
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