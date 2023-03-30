В Одессе горел театр, эвакуировали более 80 человек

Возгорание было на втором этаже, из театра пришлось эвакуировать людей, написали в Одесском горсовете.
В ГСЧС уточнили, что пожар возник в помещении "электропульт – регуляторная", которое обслуживает зрительный зал на 800 мест. Во время возникновения пожара в этом помещении массовых мероприятий не было.
Из другого зрительного зала и подвального помещения "театр – укрытие" эвакуировались (самостоятельно вышли) 82 человека.
"В 19.23 очаг пожара был локализован и в 19.31 ликвидирован на общей площади 20 м². В результате пожара, к счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.
Причину пожара выясняют.
Всего от ГСЧС были привлечены 22 единицы техники и 66 пожарных.
Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько открылся в августе 2021 года после длительной реконструкции, которая с перерывами тянулась четыре года, отмечает "Фокус".