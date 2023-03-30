В Одессе горел театр, эвакуировали более 80 человек

В результате пожара никто не пострадал Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook

Возгорание было на втором этаже, из театра пришлось эвакуировать людей, написали в Одесском горсовете.

В ГСЧС уточнили, что пожар возник в помещении "электропульт – регуляторная", которое обслуживает зрительный зал на 800 мест. Во время возникновения пожара в этом помещении массовых мероприятий не было.

Из другого зрительного зала и подвального помещения "театр – укрытие" эвакуировались (самостоятельно вышли) 82 человека.

"В 19.23 очаг пожара был локализован и в 19.31 ликвидирован на общей площади 20 м². В результате пожара, к счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Причину пожара выясняют.

Всего от ГСЧС были привлечены 22 единицы техники и 66 пожарных.