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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одессе подозреваемый в убийстве взял в заложники судей и угрожал гранатой

Сегодня в здании Приморского райсуда Одессы подозреваемый в убийстве принес на судебное заседание гранату и угрожал взорвать себя и присутствующих. Правоохранители обезвредили мужчину.

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Граната оказалась муляжом
Граната оказалась муляжом
Фото: dumskaya.net

Сегодня в Приморском районном суде Одессы во время рассмотрения дела об умышленном убийстве подозреваемый достал гранату и угрожал всем расправой. После этого он взял в заложники двух судей, сообщает "7 канал".

Мужчину привезли из СИЗО и поместили в "клетку". Там он достал гранату, вынул чеку и заявил, что взорвет себя и присутствующих. Мужчина требовал справедливого суда.

С ним вел переговоры глава управления Нацполиции области Олег Бех.

"Я отсюда вообще не выйду либо выйду в пластиковом мешке… Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит", – цитирует подозреваемого в убийстве "Думская".

В помещении с ним находились двое судей и старший конвоир.

В результате правоохранители обезвредили злоумышленника, граната оказалась муляжом, пишет издание.

Издание "Одесса online" назвала имя мужчины – Владислав Гарькавый.

Теги: Одесса, заложники, правоохранители, граната, судьи, Олег Бех, заседание
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