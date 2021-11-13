В Одессе родители оставили ребенка ночью на улице играть на скрипке – мэрия

Мальчик примерно 10 лет находился на улице без сопровождения взрослых. Когда у ребенка спросили, где его родители, он позвонил отцу. Тот сообщил, что ребенок с мамой ушел в гости и скоро мать его заберет.

"Охранники рассказали, что нашли мальчика на улице, занятого игрой на скрипке, и попросили отца забрать ребенка домой, однако никто из взрослых так и не пришел", – отметили в посте.

Через 20 минут родителям позвонили еще раз. После этого пришла девочка, она сказала, что на скрипке играет ее брат Андрей. По ее словам, родители сидели в это время в автомобиле возле оперного театра.

В 00.50 представители мэрии вызвали полицию.

"Приблизительно через пять минут пришла мама, которая вела себя не совсем адекватно. Прибывший экипаж полиции сопроводил детей и их мать в Приморский отдел, где был составлен протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", – рассказали в департаменте.

В горсовете также напомнили, что эксплуатация детского труда в Украине запрещена и предусматривает уголовную ответственность.