В одесской школе во время перемены упал кусок потолка

Инцидент произошел после первого урока, во время перемены Фото: depositphotos.com

В сообщении написали, что минимум один ребенок получил травмы.

Директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич рассказала, что кусок штукатурки упал после первого урока, во время перемены. В этот момент в классе находились и дети, и учитель. Комментарий Буйневич опубликовали в YouTube-канале мэрии Одессы.

"К счастью, никто не пострадал", – отметила чиновница.

Она добавила, что медики осмотрели ребенка, о котором писали в соцсетях. По словам Буйневич, с ним все в порядке.

"Кабинет, в котором прозошел инцидент, находится на втором этаже трехэтажного здания. Никакого отношения к крыше учреждения это не имеет. Хочу отметить, что в этой школе нет проблем с кровлей, его недавно ремонтировали", – уточнила директор департамента.

Детей перевели в другой класс, обстоятельства происшествия изучают специалисты.