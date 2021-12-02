В подвале харьковской многоэтажки нашли 20 кг пороха и гранату

Опасные предметы вывезли из здания, эвакуацию жителей не проводили Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook

"Во время уборки подвала жилого дома жители обнаружили подозрительный предмет. Прибывшие на место саперы изъяли укупорку с пороховым зарядом Ж-52 (20 кг) и ручную гранату РГД-5", – отметили в посте.

По информации Общественного, порох 1 декабря нашла в подвале дома глава общества совладельцев многоквартирных домов. Граната лежала в ящике, рядом стоял контейнер.

"Был загроможден подвал, они начали вытаскивать мусор и нашли контейнер от вышибного заряда к боеприпасу калибра 125 мм. Сам контейнер полностью безопасен. Для того чтобы он стал опасным, его нужно было бы открыть, вытащить оттуда порох", – рассказал начальник группы разминирования Игорь Овчарук.

Кто и когда спрятал порох и боеприпас в подвале, пиротехники не знают. Опасные предметы вывезли из здания, для этого не проводили эвакуацию жителей.

"Мы все осмотрели, больше ничего подозрительного и опасного не обнаружили, все вывезли на взрывную площадку для дальнейшего обезвреживания", – отметил специалист.