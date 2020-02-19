Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В поезде "Киев – Бердянск" на женщину упала полка с пассажиром

У женщины, на которую в поезде "Киев – Бердянск" упала полка с пассажиром, диагностировали перелом грудного отдела позвоночника и гематомы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
После происшествия женщина не может ходить и сидеть
После происшествия женщина не может ходить и сидеть
Фото: rayonka.com

13 февраля в поезде "Киев – Бердянск" на 60-летнюю жительницу города Пологи Запорожской области Наталью Манько упала верхняя полка, на которой находился пассажир. Об этом 19 февраля сообщила местная газета "Районка".

Женщина возвращалась домой из Киева ночным поездом. Полка, на которой находился 80-килограммовый мужчина, упала на нее примерно через 20 минут после начала движения.

На ближайшей станции женщине вызвали "скорую", обезболили, и этим же поездом она приехала в Пологи.

У пострадавшей диагностировали перелом грудного отдела позвоночника, протрузию и гематомы. Женщина не может ходить и сидеть.

ВИДЕО
Видео: Газета Районка rayonka_com / YouTube

По ее словам, лечение займет около трех месяцев. Медики рекомендуют ей поехать в Днепр на операцию, но она говорит, что на это у нее нет денег.

Малько планирует обращаться к руководству "Укрзалізниці", в страховую компанию и суд.

Теги: Киев, Укрзалізниця, Бердянск, лечение, поезда, медики, перелом, операция, пассажиры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Стивена Спилберга заявила о начале карьеры порнозвезды
Дочь Стивена Спилберга заявила о начале карьеры порнозвезды
  Льюис Капальди прокомментировал свое странное поведение на Brit Awards 2020
  Льюис Капальди прокомментировал свое странное поведение на Brit Awards 2020
Роналду показал, как возобновляет силы с помощью льда
Роналду показал, как возобновляет силы с помощью льда
Натали Портман написала детскую книгу без "тестостерона"
Натали Портман написала детскую книгу без "тестостерона"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS