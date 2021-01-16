В Полтаве горел автомобиль депутата горсовета. Он обвинил в поджоге мэра

В Главном управлении ГСЧС в Полтавской области заявили, что 15 января произошло возгорание автомобиля Mazda 6. Депутат Полтавского городского совета Эдуард Волков заявил, что подозревает мэра Полтавы Александра Мамая в поджоге автомобиля из-за "политической борьбы".

Травмированных и погибших в результате возгорания автомобиля нет Фото: pl.dsns.gov.ua

В Полтаве 15 января произошло возгорание автомобиля Mazda 6. Об этом 16 января сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

"Огнем уничтожены горючие элементы отсека двигателя, повреждено лакокрасочное покрытие. Причина пожара устанавливается. Травмированных и погибших в результате происшествия нет", – заявили в ГСЧС.

Депутат Полтавского городского совета Эдуард Волков от партии "Рідне місто" на своей странице в Facebook сообщил, что сгоревший автомобиль принадлежит его супруге, но пользуется транспортным средством он.

"Данный факт связываю исключительно с политической деятельностью и позицией в Полтавском городском совете. Подозрение одно – организатор [мэр Полтавы, который баллотировался от партии "За майбутнє"] Александр Мамай. У нас продолжительная история политической борьбы", – заявил Волков.

Волков рассказал "Полтавщине", что поджог произошел возле магазина. По его словам, он припарковался и зашел в магазин на пять минут, а когда вышел – автомобиль уже горел. Рядом также была найдена бутылка.

Видео момента поджога опубликовано в Telegram-канале "V Poltave".

22 ноября 2020 года на повторном голосовании избиратели отдали за Мамая 28 833 голоса, что составляет 52,22% от общего числа избирателей, принявших участие в выборах городского головы. Его соперника, кандидата от "Слуги народа" Сергея Иващенко поддержали 26 385 человек (47,78%). Явка в Полтаве составила 25,42%. Мамай был избран мэром Полтавы также в 2010-м и 2015 году.