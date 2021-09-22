В Полтавской области главу общины подозревают в подделке документов для получения более 14 млн грн из Госфонда регионального развития

В ОГА напомнили, что предварительный отбор проектов от общин проводит специальная региональная комиссия при областной государственной администрации, эта комиссия проверяет соответствие всех документов нормам и, если заявка оформлена правильно, проект допускают на рассмотрение в Минрегионе, в противном случае документы возвращают общине.

Опошнянская община в этом году подала проект термомодернизации главного корпуса местной школы, документ подписал глава общины Николай Резник. Во время проверки в ОГА обнаружили, что экспертный отчет о рассмотрении сметы имел признаки подделки.

Этот отчет №1867 датирован 15 апреля 2020 года, на нем стоит подпись эксперта сумского ООО "Центр экспертизы", заявленная стоимость сметной части составляет 14,3 млн грн.

Чиновники Полтавской ОГА обратилась в "Центр экспертизы", там им предоставили настоящую копию экспертного отчета с тем же номером, но на нем была другая дата – 24 февраля 2020 года, а также другое название проекта – "Капитальный ремонт части фасада здания ДОУ, ясли-сад "Березка" в Опошне" – и другая сметная стоимость – 15,1 млн грн.

В итоге Полтавская ОГА не допустила проект к конкурсу, в августе обратилась в Главное управление Национальной полиции в Полтавской области и в Полтавскую областную прокуратуру для проверки.