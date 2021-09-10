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Глава Полтавской ОГА Синегубов вручил олимпийцам и паралимпийцам области премии на сумму более 11 млн гривен

 
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Полтавская область заняла первое место среди областей Украины по количеству наград на Олимпиаде четыре из 19, которые получили украинцы
Полтавская область заняла первое место среди областей Украины по количеству наград на Олимпиаде – четыре из 19, которые получили украинцы
Фото: пресс-служба Полтавской ОГА

Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов отметил 23 спортсменов области, которые выступали на нынешних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также девять 9 их тренеров денежными премиями. Общая сумма вознаграждений составляет более 11 млн гривен, вручили премии по инициативе председателя Полтавской ОГА и при поддержке Полтавского областного совета. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-служба Полтавской ОГА.

"Горжусь, что в этом году Полтавская область заняла первое место среди областей Украины по количеству наград на Олимпиаде – четыре из 19, которые получили украинцы. В то же время шесть паралимпийцев из Полтавской области привезли домой 10 наград. Мы гордимся земляками-спортсменами и благодарны им за тот пример, который они подают молодежи. Такими победами и достижениями Полтавщина утверждает имидж области, которая активно развивает и поддерживает спортивные школы и ее лучших представителей", – прокомментировал Синегубов.

Сертификат на сумму 1,5 млн гривен получили олимпийцы Жан Беленюк, Людмила Лузан, Александр Хижняк, а их тренеры Анатолий Каханевич, Николай Мацапура, Александр Хижняк-старший – сертификаты на сумму 250 тысяч гривен.

Сертификаты на 100 тысяч гривен вручили участникам Олимпийских игр и их тренерам: Марии Кичасовой-Скорик, Сергею Кичасову, Ленуру Темирову, Анатолию Каханевичу, Людмиле Куклиновской, Дмитрию Янчуку, Павлу Алтухову и Елизавете Каланиной.

Сертификат на 1 млн грн получил призер Паралимпийских игр Денис Остапченко. Сертификатом на сумму 800 тыс. грн отметили Евгения Богодайко. Сертификаты на сумму 500 тыс. грн получили Алексей Вирченко и Александр Яровой. По 300 тыс. грн получили Юрий Божинский и Иван Май.

Сертификаты на 250 тыс. грн получили тренеры Галина Бойко, Илья Калайда, Юрий Шипец.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более 200 стран. Украина заняла 44-е место в медальном зачете. Украинские спортсмены завоевали одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград.

На Паралимпиаде 2020 года, которая прошла в Токио с 24 августа по 5 сентября, украинские паралимпийцы завоевали 98 медалей и по количеству золотых наград заняли шестое место. Сборная Украины выиграла 24 золотые медали, 47 серебряных и 37 бронзовых. Украинские спортсмены были представлены в 15 видах спорта, в 10 из них получили награды. Всего в Паралимпиаде участвовали 4403 спортсмена из 162 делегаций.

Теги: Полтава, Паралимпиада, Олимпиада, премия, Полтавская область, деньги, Олимпиада 2020, Жан Беленюк, награда, Александр Хижняк, Олег Синегубов, Олимпийские игры, Людмила Лузан, Паралимпиада 2020
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