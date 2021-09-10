Глава Полтавской ОГА Синегубов вручил олимпийцам и паралимпийцам области премии на сумму более 11 млн гривен

Полтавская область заняла первое место среди областей Украины по количеству наград на Олимпиаде – четыре из 19, которые получили украинцы Фото: пресс-служба Полтавской ОГА

"Горжусь, что в этом году Полтавская область заняла первое место среди областей Украины по количеству наград на Олимпиаде – четыре из 19, которые получили украинцы. В то же время шесть паралимпийцев из Полтавской области привезли домой 10 наград. Мы гордимся земляками-спортсменами и благодарны им за тот пример, который они подают молодежи. Такими победами и достижениями Полтавщина утверждает имидж области, которая активно развивает и поддерживает спортивные школы и ее лучших представителей", – прокомментировал Синегубов.

Сертификат на сумму 1,5 млн гривен получили олимпийцы Жан Беленюк, Людмила Лузан, Александр Хижняк, а их тренеры Анатолий Каханевич, Николай Мацапура, Александр Хижняк-старший – сертификаты на сумму 250 тысяч гривен.

Сертификаты на 100 тысяч гривен вручили участникам Олимпийских игр и их тренерам: Марии Кичасовой-Скорик, Сергею Кичасову, Ленуру Темирову, Анатолию Каханевичу, Людмиле Куклиновской, Дмитрию Янчуку, Павлу Алтухову и Елизавете Каланиной.

Сертификат на 1 млн грн получил призер Паралимпийских игр Денис Остапченко. Сертификатом на сумму 800 тыс. грн отметили Евгения Богодайко. Сертификаты на сумму 500 тыс. грн получили Алексей Вирченко и Александр Яровой. По 300 тыс. грн получили Юрий Божинский и Иван Май.

Сертификаты на 250 тыс. грн получили тренеры Галина Бойко, Илья Калайда, Юрий Шипец.

фотогалерея ( 1 из 2) Фото: пресс-служба Полтавской ОГА Фото: пресс-служба Полтавской ОГА