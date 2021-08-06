Все каноисты и байдарочники сборной Украины вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Бронзовый призер Олимпиады 2020 года в одиночной гребле на каноэ (дистанция 200 м) Людмила Лузан в паре с Анастасией Четвериковой прошли в полуфинал с первого места в своем заплыве, свидетельствуют данные на сайте Олимпиады.
Лузан после третьего места в одиночном каноэ говорила Общественному 5 августа, что 500 метров – ее коронная дистанция. Она надеется на золото в этом заплыве.
Также в полуфинал прошли Павел Алтухов и Юрий Вандюк, которые принимают участие в заплыве на 1000 м в одиночном каноэ, и украинская команда в байдарке-четверке на дистанции 500 м (Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова, Мария Повх).
Полуфиналы в этих дистанциях пройдут 7 августа.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.
У Украины 13 олимпийских медалей: золотая – в греко-римской борьбе, три серебряные – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем, в греко-римской борьбе и карате – и 10 бронзовых – в женском дзюдо и вольной борьбе (до 62 и 68 кг), в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе, в синхронном плавании, в гребле на каноэ-одиночке.