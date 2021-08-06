Все каноисты и байдарочники сборной Украины вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Восемь украинцев прошли в полуфиналы по гребле на байдарках и каноэ Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

Бронзовый призер Олимпиады 2020 года в одиночной гребле на каноэ (дистанция 200 м) Людмила Лузан в паре с Анастасией Четвериковой прошли в полуфинал с первого места в своем заплыве, свидетельствуют данные на сайте Олимпиады.

Лузан после третьего места в одиночном каноэ говорила Общественному 5 августа, что 500 метров – ее коронная дистанция. Она надеется на золото в этом заплыве.

Также в полуфинал прошли Павел Алтухов и Юрий Вандюк, которые принимают участие в заплыве на 1000 м в одиночном каноэ, и украинская команда в байдарке-четверке на дистанции 500 м (Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова, Мария Повх).

Полуфиналы в этих дистанциях пройдут 7 августа.