В Полтавской области мужчина угрожал подорвать свою мать и жену – Нацполиция

Правонарушитель угрожал своим родственникам предметом, похожим на самодельное взрывное устройство, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В Полтавской области 5 августа мужчина угрожал подорвать свою мать и жену. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Около 10.00 полиция Лубенского района получила информацию о семейном конфликте в селе Солоница. Местные жители сообщили правоохранителям по телефону, что мужчина предметом, похожим на боеприпас, угрожает своим родственникам.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и наряд сектора реагирования патрульной полиции Лубенского отдела, взрывотехники и другие специальные службы. Полицейские обезвредили правонарушителя, а также провели осмотр помещения и прилегающей территории. В результате правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Вероятный боеприпас направлен на экспертизу.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством). Также решается вопрос о внесении сведений по факту незаконного обращения с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Полиция намерена сообщить фигуранту о подозрении, также готовятся документы для избрания ему меры пресечения.