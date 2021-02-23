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ПРОИСШЕСТВИЯ

В результате столкновений на акции в поддержку Стерненко есть пострадавшие

У Офиса президента, где проходит акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, пострадали люди. В сторону силовиков участники митинга запустили файер.

В ходе стычек с правоохранителями под ОПУ пострадали несколько человек
В ходе стычек с правоохранителями под ОПУ пострадали несколько человек
Фото: pravda.com.ua

23 февраля в результате стычек под Офисом президента Украины, где проходит акция протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, пострадали несколько человек. Об этом сообщает НВ.

По информации здания, отряд быстрого реагирования предоставляет им помощь.

ВВС сообщает, что в сторону полиции полетел файер. Очевидцы с места событий сообщили о драках демонстрантов и правоохранителей.

Видео, на котором одному из пострадавших оказывают помощь, опубликовали "Ґрати" в Telegram.

Юноша, у которого рана на лбу, отказался рассказать, что с ним произошло.

"Не даю комментариев", – ответил он журналисту.

По информации "Интерфакс-Украина", с начала силового противостояния протестующие несколько раз пытались прорваться к ОПУ, полиция их оттеснила.

По данным hromadske, под ОПУ собралось около тысячи человек. Люди скандируют "Зелю – в отставку", "Аваков – черт", "Стерненко – свободу", "Ганьба". В руках участники акции держат плакаты: "Нет репрессии", "Стерненко – патриот", "Авакова – в отставку".

В пресс-службе полиции сообщили, что у Офиса президента усилили меры безопасности.

23 февраля суд назначил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и активисту Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии "Доверяй делам" Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Суд постановил взять активиста под стражу в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками "Ганьба!".

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с Демчуком и тогдашним лидером одесского "Автомайдана" Евгением Резвушкиным похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета "Форт-12".

Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко. Последний отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.

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