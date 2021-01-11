В Ровенской области в 2020 году изъяли почти 3 тонны янтаря – прокуратура

В 2020 году в Ровенской области открыли 335 производств по фактам незаконной добычи, сбыта, приобретения, передачи, пересылки, перевозки, переработки янтаря, отметили в областной прокуратуре.

В 2020 году правоохранители в Ровенской области изъяли почти 3 тонны янтаря. Об этом 11 января сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В 2020 году в области открыли 335 производств по фактам незаконной добычи, сбыта, приобретения, передачи, пересылки, перевозки, переработки янтаря, отметили в ведомстве.

"В ходе досудебного расследования в уголовном производстве о преступлениях указанной категории изъято 2797 кг янтаря-сырца, 26 транспортных средств и 86 мотопомп", – говорится в сообщении.

В суд направили 41 обвинительный акт. По 33 производствам суды вынесли приговоры – 21 – по ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны или использования недр) и 12 – по ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря).

Незаконную добычу янтаря фиксировали в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия.

2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря. Правительственный законопроект №2240 внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабря. Зеленский подписал закон 27 декабря. Документ ввел единые разрешения на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет на участке до 10 га через электронные аукционы.