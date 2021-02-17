В Ровно горело здание ОГА. Эвакуировали 48 человек, еще около 100 самостоятельно покинули помещение

17 февраля в здании Ровенской областной государственной администрации произошел пожар. Он возник в кабинете департамента агропромышленного развития, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.

Пожар ликвидировали на ранней стадии Фото: Головне управління ДСНС у Рівненській області / Facebook

В Ровно спасатели ликвидировали пожар в одном из помещений областной государственной администрации. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Ровенской области на своей странице в Facebook.

"17 февраля в 14.53 в Ровно на улице Майдан Просвещения на втором этаже шестиэтажного здания Ровенской областной государственной администрации случился пожар. Пожар возник в кабинете департамента агропромышленного развития Ровенской ОГА", – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что огнем повреждена мебель на площади 15 м². Жертв и пострадавших нет.

Из-за пожара эвакуировали 48 человек, еще 100 самостоятельно покинули помещение, отметили в ГСЧС.

"Пожар удалось ликвидировать на ранней стадии и не допустить распространения огня на рядом расположенные кабинеты", – добавили спасатели.

К тушению пожара привлекли 42 пожарных и девять единиц техники.

Ранее в ведомстве сообщали, что жертв и пострадавших в результате возгорания нет.