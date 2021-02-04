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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киевской области женщина устроила пожар в гостинице из-за ссоры с администратором

В Броварах Киевской области в результате пожара частично выгорела отделка комната площадью 26 м², сообщили в Национальной полиции Киевской области.

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Женщина подожгла кровать отельного номера
Женщина подожгла кровать отельного номера
Фото: kv.npu.gov.ua

В Броварах Киевской области 32-летняя женщина, временно проживавшая в одной из местных гостиниц, устроила там пожар. Об этом 4 января сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, из-за ссоры с администратором женщина подожгла в своем номере кровать, после чего скрылась с места происшествия.

В результате пожара частично выгорела отделка комната площадью 26 м², говорится в сообщении.

Постояльцев гостиницы эвакуировали, пострадавших в результате инцидента нет.

Подозреваемую задержали и взяли под стражу в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины.

Причина конфликта с администратором не сообщается.

Теги: пожар, полиция, Бровары, правоохранители, конфликт, пострадавшие, происшествия, женщины, гостиница
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