В Киевской области женщина устроила пожар в гостинице из-за ссоры с администратором

В Броварах Киевской области 32-летняя женщина, временно проживавшая в одной из местных гостиниц, устроила там пожар. Об этом 4 января сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.
По информации правоохранителей, из-за ссоры с администратором женщина подожгла в своем номере кровать, после чего скрылась с места происшествия.
В результате пожара частично выгорела отделка комната площадью 26 м², говорится в сообщении.
Постояльцев гостиницы эвакуировали, пострадавших в результате инцидента нет.
Подозреваемую задержали и взяли под стражу в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины.
Причина конфликта с администратором не сообщается.