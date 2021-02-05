Пожар в запорожской больнице. Для подозреваемого в нарушении правил безопасности избрали меру пресечения

Сотрудника Запорожской областной инфекционной больницы, в которой в ночь на 4 февраля произошел пожар, отправили на 60 суток под ночной домашний арест. Прокуратура хочет оспорить меру пресечения.

В результате пожара погибли три пациента больницы и медик Фото: zp.dsns.gov.ua

Орджоникидзевский районный суд Запорожья 5 февраля избрал меру пресечения заведующему хозяйственно-обслуживающим отделом областной инфекционной больницы, в которой во время пожара погибли четыре человека. Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной прокуратуры.

Мужчину подозревают в нарушении правил безопасности, приведшем к пожару.

"Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 21.00 до 7.00 сроком на 60 суток", – отметили в пресс службе.

Прокуратура настаивала на содержании под стражей, поэтому решение суда будут обжаловать.

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.

Среди причин пожара рассматривается взрыв аппарата искусственной вентиляции легких. Правоохранители не исключают и поджог.