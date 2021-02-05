Пожар в запорожской больнице. Для подозреваемого в нарушении правил безопасности избрали меру пресечения

Орджоникидзевский районный суд Запорожья 5 февраля избрал меру пресечения заведующему хозяйственно-обслуживающим отделом областной инфекционной больницы, в которой во время пожара погибли четыре человека. Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной прокуратуры.
Мужчину подозревают в нарушении правил безопасности, приведшем к пожару.
"Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 21.00 до 7.00 сроком на 60 суток", – отметили в пресс службе.
Прокуратура настаивала на содержании под стражей, поэтому решение суда будут обжаловать.
В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.
Среди причин пожара рассматривается взрыв аппарата искусственной вентиляции легких. Правоохранители не исключают и поджог.
В связи с пожаром уже открыто уголовное производство. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что трое из четырех погибших находились на аппарате ИВЛ, а четвертая жертва – 26-летняя анестезиолог Ольга Глыва.
4 февраля задержали должностное лицо, ответственное за техногенное и противопожарное состояние областной больницы. 5 февраля ему объявили подозрение.
5 февраля главного врача больницы отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.