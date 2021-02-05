Пожар в запорожской больнице. Главврача отстранили от должности

Главного врача Запорожской областной инфекционной больницы Владимира Шинкаренко отстранили от должности. В облгосадминистрации объяснили, что это необходимо для объективного расследования причин пожара в учреждении.

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар Фото: zp.dsns.gov.ua

Главного врача Запорожской областной инфекционной больницы, где в результате пожара погибли четыре человека, отстранили от исполнения обязанностей на время расследования. Об этом на брифинге заявил глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух, сообщает "Униан".

По его словам, отстранение главного врача медучреждения Владимира Шинкаренко необходимо для объективного расследования причин пожара.

Кроме того, Старух сообщил, что двое из восьми пострадавших в результате пожара в больнице до сих пор находятся в тяжелом состоянии – речь идет о дежурном враче и медбрате, которые получили серьезные ожоги, когда спасали пациентов больницы.

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.

Среди причин пожара рассматривается взрыв аппарата искусственной вентиляции легких. Правоохранители не исключают и поджог.