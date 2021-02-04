В ВОЗ отреагировали на пожар в инфекционной больнице Запорожья

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выразил солидарность с Украиной и Министерством здравоохранения в связи с пожаром в инфекционной больнице Запорожья.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в Twitter выразил соболезнования в связи с пожаром в областной инфекционной больнице Запорожья.

"С грустью узнал о трагическом пожаре в инфекционной больнице в Запорожье, где находятся пациенты с COVID-19. Мои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких. Мы солидарны с Украиной и Министерством здравоохранения и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – написал Клюге.

Saddened to hear of the tragic fire at the infectious diseases hospital in Zaporozhye, caring for #COVID19 patients. My deepest condolences to those who have lost loved ones. We stand in solidarity with * & @MoH_Ukraine, and wish a speedy recovery to the injured. — Hans Kluge (@hans_kluge) February 4, 2021

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.

Одной из возможных причин пожара рассматривается взрыв аппарата искусственной вентиляции легких.