В Ровно подожгли автомобиль кандидата в депутаты облсовета от "Слуги народа"

Полиция Ровенской области открыла производство по факту поджога автомобиля кандидата от "Слуги народа" в облсовет Андрея Карауша.

В Ровно утром 24 октября подожгли автомобиль директора коммунального предприятия и кандидата в депутаты областного совета. Об этом сообщает Нацполиция Ровенской области.

Правоохранители установили, что подожжен Mercedes-Benz CLS 350, припаркованный во дворе дома, где проживал владелец. Бампер и моторный отсек полностью уничтожены огнем.

Злоумышленник на месте происшествия оставил пластмассовую емкость с остатками топлива. Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества).

Кандидат в Ровенский областной совет от "Слуги народа" и руководитель "Ровнооблводоканала" Андрей Карауш подтвердил местному интернет-изданию VSE, что подожгли его автомобиль. Он связывает это с политической деятельностью, а такие действия считает "грязными технологиями".

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.