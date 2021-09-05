В селе в Ивано-Франковской области после празднования Дня знаний заболели 19 человек – полиция

"Правоохранители начали уголовное производство и устанавливают причины и обстоятельства госпитализации детей и взрослого, поступивших в медучреждение после празднования Дня знаний. По состоянию на 11.00 5 сентября заболели 19 человек", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что о произошедшем узнали из СМИ. Журналисты писали, что празднование проходило "в одном из заведений села".

"В течение 2-го и 3 сентября в инфекционную и детскую больницы Ивано-Франковская госпитализированы 10 детей и один взрослый, а еще восемь несовершеннолетних находятся на лечении дома. Их предварительный диагноз от медицинских работников – острый гастроэнтерит. Состояние больных средней тяжести", – объяснили в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.