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"Смажений кабанчик" и танцы. После празднования 8 Марта в Херсонской ОГА отстранили и уволили нескольких чиновников

Председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев решил уволить своего заместителя, руководителя аппарата администрации, а также отстранить начальника управления культуры после того, как в здании Херсонского областного совета по случаю Международного женского дня выступила группа "Степ" с танцовщицами.

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Участники коллектива возмутились, что танцовщиц снимали "из-под юбки"
Участники коллектива возмутились, что танцовщиц снимали "из-под юбки"
Скриншот: Maryna Khromykh / Facebook

После выступления группы "Степ" в зале заседаний Херсонского областного совета председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев решил уволить и отстранить нескольких чиновников. Об этом он сообщил в Facebook 10 марта. 

"Мы воюем не только за нашу территорию. Мы все воюем еще и за культуру. На этом во время вручения Шевченковской премии акцентировал внимание президент Украины Владимир Зеленский. У нашей области админграница с временно оккупированным Крымом, и мы должны демонстрировать лучшие примеры культуры украинского народа. И то, что случилось 6 марта в областном совете, – это урок всем нам", – написал Гусев. 

Он отстранил от исполнения обязанностей начальника управления культуры, молодежи и спорта Херсонской ОГА Михаила Линецкого, уволил руководителя аппарата администрации Владимира Клюцевского, а после согласования с Офисом президента намерен уволить своего заместителя Светлану Чепигу.  

https://www.facebook.com/yuriy.husyev/posts/10158254585690891

Выступление херсонской группы "Степ" состоялось 6 марта и было приурочено к Международному женскому дню. Видео концерта опубликовала в Facebook активистка Марина Хромых. Два солиста группы исполняли песню "Смажений кабанчик, курка з майонезом", возле них танцевали две танцовщицы. Под постом Хромых комментаторы высказывали претензии к внешнему виду танцовщиц, писали, что такое выступление в облсовете – "это стыд и позор".  

https://www.facebook.com/khromykh.maryna/videos/10158591791267668/

Солист группы Андрей Череднюк сказал Общественному, что не понимает ажиотажа, который возник из-за выступления в облсовете.

"Так мы выступаем на всех концертах, так мы выступали на "Х-факторе"  те же костюмы, тот же репертуар", – сказал музыкант и возмутился, что "снимали только одну танцовщику, и то из-под юбки". 

На сайте группы "Степ" сообщается, что она была основана в 1995 году Череднюком и Сергеем Василенко. "Своими песнями мы хотим поддержать в это непростое время народ Украины. Мы хотим поднять не только патриотический дух, но и просто настроение", – сказано в описании репертуара коллектива. 

Теги: Херсон, Херсонская ОГА, 8 марта, Юрий Гусев
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