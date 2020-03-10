"Смажений кабанчик" и танцы. После празднования 8 Марта в Херсонской ОГА отстранили и уволили нескольких чиновников

Председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев решил уволить своего заместителя, руководителя аппарата администрации, а также отстранить начальника управления культуры после того, как в здании Херсонского областного совета по случаю Международного женского дня выступила группа "Степ" с танцовщицами.

После выступления группы "Степ" в зале заседаний Херсонского областного совета председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев решил уволить и отстранить нескольких чиновников. Об этом он сообщил в Facebook 10 марта.

"Мы воюем не только за нашу территорию. Мы все воюем еще и за культуру. На этом во время вручения Шевченковской премии акцентировал внимание президент Украины Владимир Зеленский. У нашей области админграница с временно оккупированным Крымом, и мы должны демонстрировать лучшие примеры культуры украинского народа. И то, что случилось 6 марта в областном совете, – это урок всем нам", – написал Гусев.

Он отстранил от исполнения обязанностей начальника управления культуры, молодежи и спорта Херсонской ОГА Михаила Линецкого, уволил руководителя аппарата администрации Владимира Клюцевского, а после согласования с Офисом президента намерен уволить своего заместителя Светлану Чепигу.

Выступление херсонской группы "Степ" состоялось 6 марта и было приурочено к Международному женскому дню. Видео концерта опубликовала в Facebook активистка Марина Хромых. Два солиста группы исполняли песню "Смажений кабанчик, курка з майонезом", возле них танцевали две танцовщицы. Под постом Хромых комментаторы высказывали претензии к внешнему виду танцовщиц, писали, что такое выступление в облсовете – "это стыд и позор".

Солист группы Андрей Череднюк сказал Общественному, что не понимает ажиотажа, который возник из-за выступления в облсовете.

"Так мы выступаем на всех концертах, так мы выступали на "Х-факторе" – те же костюмы, тот же репертуар", – сказал музыкант и возмутился, что "снимали только одну танцовщику, и то из-под юбки".

На сайте группы "Степ" сообщается, что она была основана в 1995 году Череднюком и Сергеем Василенко. "Своими песнями мы хотим поддержать в это непростое время народ Украины. Мы хотим поднять не только патриотический дух, но и просто настроение", – сказано в описании репертуара коллектива.