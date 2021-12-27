В СИЗО Полтавы нашли мертвым арестованного. Омбудсмен поручила проверить учреждение

По информации журналистов, мужчина подозревался в мошенничестве.

Нацполиция Украины в Полтавской области подтвердила смерть в изоляторе.

"Около 8.00 поступила информация, что в государственном учреждении "Полтавское учреждение исполнения наказаний №23" обнаружен мужчина 1980 года рождения без признаков жизни", – отметили в сообщении.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook, что по ее поручению в СИЗО приехал представитель омбудсмена в Полтавской области Владислав Носенко. Он должен провести мониторинг соблюдения прав удерживаемых лиц.

"В настоящее время на месте работают органы полиции и прокуратуры, а также медики. По сообщению руководства СИЗО, бригада скорой помощи констатировала смерть заключенного, во время осмотра была обнаружена резаная рана", – заявила Денисова.

Она потребовала провести надлежащее расследование смерти и привлечь виновных к ответственности.