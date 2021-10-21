В столице Сирии взорвался военный автобус, погибло 14 человек

Журналисты агентства сообщили, что террорист привел в действие два взрывных устройства, которые были прикреплены к автобусу. В результате взрыва погибло 14 человек. Собеседник агентства уточнил, что специалисты обезвредили третье взрывное устройство.

Канал Al Mayadeen сообщил о трех раненых в результате подрыва автобуса. Министр внутренних дел Сирии Мухаммад Рахмон назвал нападение "трусливым терактом".

Al Jazeera уточнил, что примерно через час после теракта обстреляли город Эриха в контролируемой повстанцами провинции Идлиб. В результате погибло 12 человек. По данным фонда ЮНИСЕФ, среди убитых были четверо детей и школьный учитель. Спасатели заявили, что не менее 30 человек получили ранения.

Взрыв военного автобуса стал самым крупным терактом в Дамаске с марта 2017 года. Тогда боевики "Исламского государства" нанесли удар по дворцу правосудия, погибли не менее 30 человек.