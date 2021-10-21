В столице Сирии взорвался военный автобус, погибло 14 человек

Журналисты агентства сообщили, что террорист привел в действие два взрывных устройства, которые были прикреплены к автобусу. В результате взрыва погибло 14 человек. Собеседник агентства уточнил, что специалисты обезвредили третье взрывное устройство.
Канал Al Mayadeen сообщил о трех раненых в результате подрыва автобуса. Министр внутренних дел Сирии Мухаммад Рахмон назвал нападение "трусливым терактом".
* * * * * * * * * # * # * pic.twitter.com/PUmhKDboWm— Ahmad El Hajj | * * (@AhmadElHajj007) October 20, 2021
Al Jazeera уточнил, что примерно через час после теракта обстреляли город Эриха в контролируемой повстанцами провинции Идлиб. В результате погибло 12 человек. По данным фонда ЮНИСЕФ, среди убитых были четверо детей и школьный учитель. Спасатели заявили, что не менее 30 человек получили ранения.
Взрыв военного автобуса стал самым крупным терактом в Дамаске с марта 2017 года. Тогда боевики "Исламского государства" нанесли удар по дворцу правосудия, погибли не менее 30 человек.
В Сирии с 2011 года продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В этом конфликте Россия поддерживает правительственные силы, подконтрольные главе государства Башару Асаду.
Конфликт унес жизни более 350 тыс. человек, 5 млн человек вынуждены были бежать в другие страны, сообщил Al Jazeera.