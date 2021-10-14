The Sun показала, где может начаться третья мировая война

Так, глобальный военный конфликт может начаться с провозглашения независимости Тайваня и последующего вторжения Китая. Вступление Соединенных Штатов в эту войну сделает ее "самой разрушительной в истории", считают авторы материала.
Среди других потенциальных горячих точек The Sun называет Северную Корею, присоединившуюся к Китаю и России в гонке вооружений и разработке гиперзвукового оружия; Сирию, Иран и Турцию.
Также, полагает издание, причиной новой мировой войны могут стать конфликты в Кашмире (регион, разделенный между Индией и Пакистаном), Израиле или Ормузском проливе (через него экспортируется нефть и газ, добытые странами Персидского залива).
О риске новой мировой войны из-за глобального экономического кризиса в связи с пандемией коронавирусной инфекции и региональными конфликтами предупреждал в ноябре прошлого года глава комитета начальников штабов Великобритании, генерал Ник Картер.
Глава Китая Си Цзиньпин 14 октября 2020 года во время инспекции корпуса морской пехоты в городе Чаочжоу призывал армию страны готовиться к войне.