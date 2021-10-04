В Сумской области полиция выявила плантацию конопли почти на 3 млн грн

Плантация была спрятана в зарослях среди полей в труднодоступном месте, за коноплей тщательно ухаживали, отметили в полиции.

"Троих человек, причастных к преступной деятельности, задержали на месте совершения преступления во время сбора урожая конопли. В ходе досудебного расследования установлено, что организовал преступную деятельность 58-летний сумчанин. Кроме него, в группу входило еще шесть человек в возрасте от 40 до 52 лет", – рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Сумской области Александр Анохин.

У злоумышленников изъяли более тысячи кустов конопли и около 15 кг марихуаны, готовой к употреблению. По предварительной информации, стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет около 3 млн грн.

Открыто производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание конопли) Уголовного кодекса Украины. В полиции добавили, что в действиях злоумышленников усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.