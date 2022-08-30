В Тернопольской области возобновили движение на участке, где сошли с рельсов грузовые вагоны

"Укрзалізниця" меняла расписание ряда поездов, они постепенно возвращаются к обычным маршрутам Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Движение восстановлено по нечетному пути под тепловозной тягой.

"Это означает, что наши поезда уже начнут возвращаться к своим привычным маршрутам и постепенно сокращать задержки", – отметили в компании.

В направлении Львова поезда №55/56 Киев – Ясиня и №705/706 Киев – Перемышль пока будут следовать объездным маршрутом. Все остальные, начиная с №81 Киев – Ужгород, – своим обычным, через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

Поезда из Львова, начиная с №22 Львов – Харьков и №26/236 Ворохта, Черновцы – Одесса, уже будут следовать через Тернополь, Хмельницкий и Винницу.