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В Тернопольской области возобновили движение на участке, где сошли с рельсов грузовые вагоны

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"Укрзалізниця" меняла расписание ряда поездов, они постепенно возвращаются к обычным маршрутам
"Укрзалізниця" меняла расписание ряда поездов, они постепенно возвращаются к обычным маршрутам
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Движение поездов на участке Максимовка – Подволочиск в Тернопольской области, где 28 августа сошли с рельсов грузовые вагоны, восстановлено, сообщила вечером 29 августа пресс-служба АО "Укрзалізниця".

Движение восстановлено по нечетному пути под тепловозной тягой. 

"Это означает, что наши поезда уже начнут возвращаться к своим привычным маршрутам и постепенно сокращать задержки", – отметили в компании. 

В направлении Львова поезда №55/56 Киев – Ясиня и №705/706 Киев – Перемышль пока будут следовать объездным маршрутом. Все остальные, начиная с №81 Киев – Ужгород, – своим обычным, через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

Поезда из Львова, начиная с №22 Львов – Харьков и №26/236 Ворохта, Черновцы – Одесса, уже будут следовать через Тернополь, Хмельницкий и Винницу.

Контекст:

28 августа на железнодорожном участке недалеко от Тернополя произошла авария, с рельс сошли грузовые вагоны. Ряд пассажирских поездов изменил маршруты.

Теги: Львов, Укрзалізниця, маршрут, Тернопольская область, поезда, поезд
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