В Тернопольской области возобновили движение на участке, где сошли с рельсов грузовые вагоны

Движение восстановлено по нечетному пути под тепловозной тягой.
"Это означает, что наши поезда уже начнут возвращаться к своим привычным маршрутам и постепенно сокращать задержки", – отметили в компании.
В направлении Львова поезда №55/56 Киев – Ясиня и №705/706 Киев – Перемышль пока будут следовать объездным маршрутом. Все остальные, начиная с №81 Киев – Ужгород, – своим обычным, через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.
Поезда из Львова, начиная с №22 Львов – Харьков и №26/236 Ворохта, Черновцы – Одесса, уже будут следовать через Тернополь, Хмельницкий и Винницу.
28 августа на железнодорожном участке недалеко от Тернополя произошла авария, с рельс сошли грузовые вагоны. Ряд пассажирских поездов изменил маршруты.