Fitch повысило рейтинг "Укрзалізниці". Агентство говорит, что выросло стратегическое значение компании за время войны

Повышение рейтинга не повлияло на самостоятельную кредитоспособность "Укрзалізниці" на уровне ССС Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

На повышение рейтинга "Укрзалізниці" повлияло изменение рейтинга государства Украины 17 августа, ведь компания находится в государственной собственности.

Аналитики Fitch подчеркнули, что стратегическое значение компании для государства выросло после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.

"Стимул правительства поддерживать "Укрзалізницю" остается высоким, государство предоставляет безвозвратные денежные субсидии (10 млрд грн) для поддержки основной операционной деятельности компании. Однако финансовые ресурсы и денежные потоки "Укрзалізниці" стали зависеть от финансовых показателей украинского государства больше, чем до войны", – говорится в сообщении.

Повышение рейтинга не повлияло на самостоятельную кредитоспособность "Укрзалізниці" на уровне ССС.