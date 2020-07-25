"В транспорт до сих пор сесть не могу". Заложница луцкого террориста рассказала, как себя чувствует

Спустя три дня после освобождения заложников в Луцке одна из пассажирок захваченного автобуса Оксана Ж. утверждает, что до сих пор не может отойти от пережитого.

Жительница Луцка Оксана Ж., которая 21 июля оказалась заложницей террориста Максима Кривоша, до сих пор чувствует себя не очень хорошо, боится пользоваться общественным транспортом и находиться в людных местах. Об этом женщина рассказала агентству "ВолиньPost".

После 12 часов сидения в автобусе у Оксаны поднялось давление. Она не могла заснуть, сильно болела голова. Сейчас ей приходится принимать сильные успокоительные.

Ее муж, которому Кривош приказал подпирать заднюю дверь автобуса, жалуется на боли в травмированной ноге. Все время, пока автобус находился под контролем террориста, супруги провели, держась за руки.

Ж. нашла психолога для себя и мужа и еще одного – для их девятилетней дочери, которая была дома и, узнав о том, что происходит, пережила сильный стресс.

Оксана рассказала, что семья намерена на несколько дней поехать в село, где нет интернета.

"В транспорт до сих пор сесть не могу. Не знаю, когда это пройдет. Даже сложно выйти просто в магазин, в людное место, боюсь громких звуков", – призналась бывшая заложница.

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).