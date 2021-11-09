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Патрульная полиция Украины запустила чат-бота для поиска торговцев наркотиками в Telegram

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В полиции заверили, что общение с чат-ботом будет анонимным
В полиции заверили, что общение с чат-ботом будет анонимным
Фото: Патрульна поліція України / Facebook

Патрульная полиция Украины запустила в Telegram чат-бота DrugHunters ("Охотники за наркотиками") для выявления распространителей наркотиков. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

Через чат-бота можно сообщить об обнаружении наркотиков или их распространителей. В полиции заявили, что общение с чат-ботом является полностью анонимным.

"После старта диалога нужно указать населенный пункт и адрес, где был замечен потенциальный злоумышленник, описание места, где, по мнению заявителя, может быть закладка. Чтобы правоохранители быстрее обнаружили закладку, пришлите геолокацию и добавьте фото- и видеоматериалы", – уточнили в ведомстве.

https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/3035252956743218

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора, в Украине от 1 млн до 1,5 млн человек употребляют наркотики. Ежегодно число людей, употребляющих запрещенные вещества, растет на 8–10%. Как заявляла генпрокурор Ирина Венедиктова, примерно 20% объемов наркотиков в Украине (каждый пятый случай) распространяются через интернет.

Теги: МВД, полиция, наркотики, патрульная полиция, правоохранители, Telegram, мессенджер
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