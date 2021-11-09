Патрульная полиция Украины запустила чат-бота для поиска торговцев наркотиками в Telegram

В полиции заверили, что общение с чат-ботом будет анонимным Фото: Патрульна поліція України / Facebook

Через чат-бота можно сообщить об обнаружении наркотиков или их распространителей. В полиции заявили, что общение с чат-ботом является полностью анонимным.

"После старта диалога нужно указать населенный пункт и адрес, где был замечен потенциальный злоумышленник, описание места, где, по мнению заявителя, может быть закладка. Чтобы правоохранители быстрее обнаружили закладку, пришлите геолокацию и добавьте фото- и видеоматериалы", – уточнили в ведомстве.