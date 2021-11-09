Патрульная полиция Украины запустила чат-бота для поиска торговцев наркотиками в Telegram

Через чат-бота можно сообщить об обнаружении наркотиков или их распространителей. В полиции заявили, что общение с чат-ботом является полностью анонимным.
"После старта диалога нужно указать населенный пункт и адрес, где был замечен потенциальный злоумышленник, описание места, где, по мнению заявителя, может быть закладка. Чтобы правоохранители быстрее обнаружили закладку, пришлите геолокацию и добавьте фото- и видеоматериалы", – уточнили в ведомстве.
По данным Офиса генпрокурора, в Украине от 1 млн до 1,5 млн человек употребляют наркотики. Ежегодно число людей, употребляющих запрещенные вещества, растет на 8–10%. Как заявляла генпрокурор Ирина Венедиктова, примерно 20% объемов наркотиков в Украине (каждый пятый случай) распространяются через интернет.