В Украине впервые будут судить за пиратство – Офис генпрокурора

По данным следствия, год назад, в июле 2020 года, мужчина по работе прибыл с оружием на одно из судов под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана. Там украинец заявил капитану, что захватывает судно, и потребовал денег, а также изменить курс корабля, направив его в порт Фуджейра на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов.

"Также он ограбил экипаж, угрожая насилием и применением оружия. После получения денег он покинул судно", - сообщили в Офисе генпрокурора.



В прокуратуре сообщили, что для того, чтобы устроиться в иностранную охранную фирму, подозреваемый подделал военный билет о якобы его принадлежности к офицерскому составу Вооруженных Сил Украины.

пиратства, подделки и использовании официального документа ( ч . 1 ст . 446 , ч . 5 ст. 27 , ч . 3 ст. 358 , ч . 4 ст. 358 УК Украины). 21 июля подозреваемого отправили под стражу без права внесения залога. Его обвиняют по фактам