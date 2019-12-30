В Виннице неизвестный, пытаясь украсть деньги, повредил здание "Ощадбанка" – полиция

29 декабря неизвестный пытался украсть деньги и повредил банкомат "Ощадбанка" в Виннице по улице Литвиненко, сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.
"По предварительной информации, неизвестный повредил банкомат, металлопластиковые двери и окна помещения банка", – сказано в сообщении.
На месте происшествия работали взрывотехники. Злоумышленнику не удалось завладеть деньгами.
Следствие открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (покушение на тайное хищение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.