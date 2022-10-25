В Запорожье на стройке нашли тела двух новорожденных младенцев

24 октября в 18.22 в оперативный пункт №3 Запорожского районного управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в районе стройки, между бетонными насыпями, она заметила труп маленького ребенка. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили еще одного мертвого младенца.

Тела новорожденных направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Правоохранители проводят разыскные мероприятия, пытаясь установить свидетелей, очевидцев происшествия и личность роженицы. Открыто уголовное производство о преднамеренном убийстве.

В полиции призвали граждан, имеющих любую информацию о матери или обстоятельствах происшествия, сообщить правоохранителям.