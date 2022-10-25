В Украине продолжается вспышка полиомиелита, которая началась около года назад – Минздрав

По данным Минздрава, в прошлом году полиомиелит вернулся в Украину впервые за многие годы, в 2021-м заболело не менее 20 детей.

Для Украины полиомиелит – это реальная проблема, подчеркнул замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин, его цитирует сайт Минздрава.

"[В конце прошлого года] мы зафиксировали вспышку полио в Ровенской области, где полуторагодовалый ребенок получил паралич. Впоследствии случай острого вялого паралича зафиксировали в Закарпатье. И раньше охват вакцинацией был недостаточным, однако из-за полномасштабного вторжения РФ темпы вакцинации еще больше уменьшились, поэтому мы не можем быть уверены в том, что каждый украинский ребенок защищен от рисков полио", – сказал он.

В Минздраве призывают украинцев вовремя вакцинировать детей от полиомиелита.

"Ребенок должен получить шесть доз вакцины от полио. Все прививки бесплатны. В два и четыре месяца малышам вводят инактивированную полимиелитную вакцину. Она защищает ребенка от паралича и предотвращает попадание дикого полиовируса в центральную нервную систему. В 6 и 18 месяцев ребенок должен получить прививку оральной полимиелитной вакциной. Такую же прививку следует повторить в 6 и 14 лет. Вакцина ОПВ формирует иммунитет в кишечнике, а соответственно предотвращает распространение вируса. Очень важно обеспечить вакцинацию детей с хроническими заболеваниями, поскольку они более уязвимы к инфекциям", – сообщил в министерстве.