В Украине продолжается вспышка полиомиелита, которая началась около года назад – Минздрав

По данным Минздрава, в прошлом году полиомиелит вернулся в Украину впервые за многие годы, в 2021-м заболело не менее 20 детей.
Для Украины полиомиелит – это реальная проблема, подчеркнул замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин, его цитирует сайт Минздрава.
"[В конце прошлого года] мы зафиксировали вспышку полио в Ровенской области, где полуторагодовалый ребенок получил паралич. Впоследствии случай острого вялого паралича зафиксировали в Закарпатье. И раньше охват вакцинацией был недостаточным, однако из-за полномасштабного вторжения РФ темпы вакцинации еще больше уменьшились, поэтому мы не можем быть уверены в том, что каждый украинский ребенок защищен от рисков полио", – сказал он.
В Минздраве призывают украинцев вовремя вакцинировать детей от полиомиелита.
"Ребенок должен получить шесть доз вакцины от полио. Все прививки бесплатны. В два и четыре месяца малышам вводят инактивированную полимиелитную вакцину. Она защищает ребенка от паралича и предотвращает попадание дикого полиовируса в центральную нервную систему. В 6 и 18 месяцев ребенок должен получить прививку оральной полимиелитной вакциной. Такую же прививку следует повторить в 6 и 14 лет. Вакцина ОПВ формирует иммунитет в кишечнике, а соответственно предотвращает распространение вируса. Очень важно обеспечить вакцинацию детей с хроническими заболеваниями, поскольку они более уязвимы к инфекциям", – сообщил в министерстве.
Полиомиелит является высокоинфекционным заболеванием, вызываемым вирусом, отмечает ВОЗ. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека к человеку в основном фекально-оральным путем или, реже, через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания) и размножается в кишечнике.
Первыми симптомами являются лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). 5–10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.
Заболеть полиомиелитом может любой невакцинированный ребенок или взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет, поэтому первую прививку делают в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.
Вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных, сообщал Центр общественного здоровья при Минздраве. В случае отказа от вакцинации государство может вводить ограничения. Так, детей могут не допускать к занятиям в детских садах или школах.
Чтобы обеспечить коллективный иммунитет, должны быть вакцинированы не менее 95% детей, сообщала "BBC News Україна" со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения. По информации главы офиса ЮНИСЕФ в Украине Мурата Шахина, за первые восемь месяцев 2021 года в Украине только 53% детей до одного года получили прививку от полиомиелита согласно национальному календарю вакцинации.