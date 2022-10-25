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В Украине продолжается вспышка полиомиелита, которая началась около года назад – Минздрав

В Минздраве призывают украинцев вовремя вакцинировать детей от полиомиелита
В Минздраве призывают украинцев вовремя вакцинировать детей от полиомиелита
Фото: depositphotos.com (архив)

В Украине продолжается вспышка полиомиелита, которая началась в конце 2021 года. Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения проинформировала в Facebook 24 октября.

По данным Минздрава, в прошлом году полиомиелит вернулся в Украину впервые за многие годы, в 2021-м заболело не менее 20 детей

Для Украины полиомиелит – это реальная проблема, подчеркнул замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин, его цитирует сайт Минздрава. 

"[В конце прошлого года] мы зафиксировали вспышку полио в Ровенской области, где полуторагодовалый ребенок получил паралич. Впоследствии случай острого вялого паралича зафиксировали в Закарпатье. И раньше охват вакцинацией был недостаточным, однако из-за полномасштабного вторжения РФ темпы вакцинации еще больше уменьшились, поэтому мы не можем быть уверены в том, что каждый украинский ребенок защищен от рисков полио", – сказал он. 

В Минздраве призывают украинцев вовремя вакцинировать детей от полиомиелита. 

"Ребенок должен получить шесть доз вакцины от полио. Все прививки бесплатны. В два и четыре месяца малышам вводят инактивированную полимиелитную вакцину. Она защищает ребенка от паралича и предотвращает попадание дикого полиовируса в центральную нервную систему. В 6 и 18 месяцев ребенок должен получить прививку оральной полимиелитной вакциной. Такую же прививку следует повторить в 6 и 14 лет. Вакцина ОПВ формирует иммунитет в кишечнике, а соответственно предотвращает распространение вируса. Очень важно обеспечить вакцинацию детей с хроническими заболеваниями, поскольку они более уязвимы к инфекциям", – сообщил в министерстве. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/pfbid02m5Rgm1KcDVbQxNhXmBwjJfXfe3CB1NgFQAuT2f5yvtaUKtMcbake35SKwzNH1SxNl

Контекст:

Полиомиелит является высокоинфекционным заболеванием, вызываемым вирусом, отмечает ВОЗ. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека к человеку в основном фекально-оральным путем или, реже, через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания) и размножается в кишечнике.

Первыми симптомами являются лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). 5–10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.

Заболеть полиомиелитом может любой невакцинированный ребенок или взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет, поэтому первую прививку делают в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.

Вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных, сообщал Центр общественного здоровья при Минздраве. В случае отказа от вакцинации государство может вводить ограничения. Так, детей могут не допускать к занятиям в детских садах или школах.

Чтобы обеспечить коллективный иммунитет, должны быть вакцинированы не менее 95% детей, сообщала "BBC News Україна" со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения. По информации главы офиса ЮНИСЕФ в Украине Мурата Шахина, за первые восемь месяцев 2021 года в Украине только 53% детей до одного года получили прививку от полиомиелита согласно национальному календарю вакцинации. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вакцинация, дети, полиомиелит, Минздрав, здравоохранение, вакцина, Игорь Кузин, прививки
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