В Закарпатской области полиомиелит обнаружили у ребенка, мать которого отказалась от вакцинации – Минздрав

С Минздраве напомнили, что лекарств от полиомиелита не существует Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"Подтвержден еще один случай заболевания полиомиелитом у ребенка из Закарпатья. У него зафиксировали ослабление двигательной активности мышц ног. По словам мамы, они отказались от вакцинации, поэтому малыш не был привит", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что ведется "эпидемиологическое расследование возможного источника инфекции".

В ведомстве напомнили, что лекарств от полиомиелита не существует, и "единственным способом защитить ребенка от неизлечимого паралича является прививка".

Министерство здравоохранения отметило, что с 1 февраля в рамках реагирования на "вспышку полио" в Украине начинается первый этап вакцинации от полиомиелита.

"Кампания прививок инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) детей в возрасте от шести месяцев до шести лет, не получивших необходимое количество доз в соответствии с национальным календарем прививок, продлится с 1 февраля три недели. Это необходимо для защиты детей от инфицирования", – объяснили в ведомстве.

Прививки в рамках этого этапа планируют сделать 140 тыс. детей.

"Получить прививку можно бесплатно у вашего семейного врача или в ближайшей амбулатории", – подчеркнули в Минздраве.