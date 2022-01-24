В Закарпатской области полиомиелит обнаружили у ребенка, мать которого отказалась от вакцинации – Минздрав

"Подтвержден еще один случай заболевания полиомиелитом у ребенка из Закарпатья. У него зафиксировали ослабление двигательной активности мышц ног. По словам мамы, они отказались от вакцинации, поэтому малыш не был привит", – говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что ведется "эпидемиологическое расследование возможного источника инфекции".
В ведомстве напомнили, что лекарств от полиомиелита не существует, и "единственным способом защитить ребенка от неизлечимого паралича является прививка".
Министерство здравоохранения отметило, что с 1 февраля в рамках реагирования на "вспышку полио" в Украине начинается первый этап вакцинации от полиомиелита.
"Кампания прививок инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) детей в возрасте от шести месяцев до шести лет, не получивших необходимое количество доз в соответствии с национальным календарем прививок, продлится с 1 февраля три недели. Это необходимо для защиты детей от инфицирования", – объяснили в ведомстве.
Прививки в рамках этого этапа планируют сделать 140 тыс. детей.
"Получить прививку можно бесплатно у вашего семейного врача или в ближайшей амбулатории", – подчеркнули в Минздраве.
В 2021 году в двух областях Украины – Ровенской и Закарпатской – полиомиелит подтвердили у 20 детей.
Полиомиелит является высокоинфекционным заболеванием, вызываемым вирусом, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека к человеку в основном фекально-оральным путем или, реже, через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания) и размножается в кишечнике.
Первыми симптомами являются лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). 5–10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.
Заболеть полиомиелитом может любой невакцинированный ребенок или взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет, поэтому первую прививку делают в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.
Чтобы обеспечить коллективный иммунитет, должны быть вакцинированы не менее 95% детей, сообщала "BBC News Україна" со ссылкой на данные ВОЗ. По информации главы офиса ЮНИСЕФ в Украине Мурата Шахина, за первые восемь месяцев 2021 года в Украине только 53% детей до одного года получили прививку от полиомиелита согласно национальному календарю вакцинации.