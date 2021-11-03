В Закарпатье подтвердили полиомиелит у 12-летней девочки, которая не была вакцинирована. У нее парализована нога

"Началось все с кишечных расстройств, причем кишечные расстройства были у всех детей в семье. [На] пятый день после этих расстройств у ребенка развились параличи, общая слабость, диагностирован острый дряблый паралич. Были взяты пробы, через три недели мы получили положительный результат на полиовирусы в двух пробах. Предварительно имеем результат, что это полиовирус из вакцинных штаммов", – рассказала медик.
Всего в семье трое детей, все они не вакцинированы от полиомиелита.
12-летняя девочка сейчас находится в неврологическом отделении областной больницы, у нее парализована нога.
Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин говорил 29 октября, что в Закарпатской области подтвердили наличие вируса полиомиелита. Исследования проводились в связи с выявлением полиомиелита в Ровенской области у 17-месячного ребенка.
Главный эпидемиолог области Виктория Тимчик рассказала Zaxid.net, что этот случай не связан с эпидрасследованием. Она сказала, что в ходе расследования в Закарпатье подтвердили четыре случая полиомиелита.
В Закарпатской областной государственной администрации изданию сообщили, что в регионе от полиомиелита привиты только 49,7% детей.
Это один из худших показателей в стране, подчеркивается в статье.
6 октября стало известно о вызванном полиомиелитом случае паралича у полуторагодовалого мальчика в Ровенской области. Родители сознательно отказывались прививать ребенка из религиозных соображений. Позже выяснилось, что в этой семье полиомиелитом инфицированы семь детей из 10. В области из-за вспышки объявили чрезвычайную ситуацию.
Полиомиелит вернулся в Украину впервые за многие годы, под угрозой – дети в возрасте до пяти лет, говорил Кузин, призывая граждан вакцинировать детей. Вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных, сообщал Центр общественного здоровья при Минздраве. В случае отказа от вакцинации государство может вводить ограничения. Так, детей могут не допускать к занятиям в детских садах или школах.
Полиомиелит является высокоинфекционным заболеванием, вызываемым вирусом, отмечает ВОЗ. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека к человеку в основном фекально-оральным путем или, реже, через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания) и размножается в кишечнике.
Первыми симптомами являются лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). 5–10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.
Заболеть полиомиелитом может любой невакцинированный ребенок или взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет, поэтому первую прививку делают в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.
Чтобы обеспечить коллективный иммунитет, должны быть вакцинированы не менее 95% детей, сообщала "BBC News Україна" со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения. По информации главы офиса ЮНИСЕФ в Украине Мурата Шахина, за первые восемь месяцев 2021 года в Украине только 53% детей до одного года получили прививку от полиомиелита согласно национальному календарю вакцинации.