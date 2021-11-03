В Закарпатье подтвердили полиомиелит у 12-летней девочки, которая не была вакцинирована. У нее парализована нога

"Началось все с кишечных расстройств, причем кишечные расстройства были у всех детей в семье. [На] пятый день после этих расстройств у ребенка развились параличи, общая слабость, диагностирован острый дряблый паралич. Были взяты пробы, через три недели мы получили положительный результат на полиовирусы в двух пробах. Предварительно имеем результат, что это полиовирус из вакцинных штаммов", – рассказала медик.

Всего в семье трое детей, все они не вакцинированы от полиомиелита.

12-летняя девочка сейчас находится в неврологическом отделении областной больницы, у нее парализована нога.

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин говорил 29 октября, что в Закарпатской области подтвердили наличие вируса полиомиелита. Исследования проводились в связи с выявлением полиомиелита в Ровенской области у 17-месячного ребенка.

Главный эпидемиолог области Виктория Тимчик рассказала Zaxid.net, что этот случай не связан с эпидрасследованием. Она сказала, что в ходе расследования в Закарпатье подтвердили четыре случая полиомиелита.

В Закарпатской областной государственной администрации изданию сообщили, что в регионе от полиомиелита привиты только 49,7% детей.

Это один из худших показателей в стране, подчеркивается в статье.