В Украине с начала года полиомиелит обнаружили у 20 детей

"По состоянию на 11 ноября 2021 года в Украине определен ВРПВ типа 2 (VDPV2) у 20 детей (клинические проявления у детей в настоящее время отсутствуют) и паралич у 17-месячной девочки, вызванный ВРПВ типа 2 (VDРV2)", – говорится в ответе на запрос.

Болезнь обнаружили у детей в возрасте от одного года до 14 лет. Все они были не привиты против полиомиелита.

Также в ЦОЗ рассказали подробности ситуации с 12-летней девочкой с Закарпатья, у которой из-за полиомиелита парализовало ногу. Отмечается, что болезнь подтвердили 1 октября. Сейчас идет расследование и устанавливаются причины болезни у ребенка. Девочка не была привита против полиомиелита.