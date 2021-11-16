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В Украине с начала года полиомиелит обнаружили у 20 детей

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Все заболевшие дети были невакцинированы
Все заболевшие дети были невакцинированы
Фото: depositphotos.com

В Украине с начала этого года полиомиелит нашли у 20 детей. Об этом агентству УНН 15 ноября сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

"По состоянию на 11 ноября 2021 года в Украине определен ВРПВ типа 2 (VDPV2) у 20 детей (клинические проявления у детей в настоящее время отсутствуют) и паралич у 17-месячной девочки, вызванный ВРПВ типа 2 (VDРV2)", – говорится в ответе на запрос.

Болезнь обнаружили у детей в возрасте от одного года до 14 лет. Все они были не привиты против полиомиелита.

Также в ЦОЗ рассказали подробности ситуации с 12-летней девочкой с Закарпатья, у которой из-за полиомиелита парализовало ногу. Отмечается, что болезнь подтвердили 1 октября. Сейчас идет расследование и устанавливаются причины болезни у ребенка. Девочка не была привита против полиомиелита.

Контекст:

6 октября стало известно о вызванном полиомиелитом случае паралича у полуторагодовалого мальчика в Ровенской области. Родители сознательно отказывались прививать ребенка из религиозных соображений. Позже выяснилось, что в этой семье полиомиелитом инфицированы семь детей из 10. В области из-за вспышки объявили чрезвычайную ситуацию.

Еще один случай зафиксировали в Закарпатской области – в результате полиомиелита у 12-летней девочки парализовало ногу. Как рассказала Zaxid.net главный эпидемиолог области Виктория Тимчик, это произошло в сентябре. У девочки подтвержден именно вакцинный штамм. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное. 

Полиомиелит вернулся в Украину впервые за многие годы, под угрозой – дети в возрасте до пяти лет, говорил главный санврач Украины Игорь Кузин, призывая граждан вакцинировать детей. Вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных, сообщал Центр общественного здоровья при Минздраве. В случае отказа от вакцинации государство может вводить ограничения. Так, детей могут не допускать к занятиям в детских садах или школах.

Полиомиелит является высокоинфекционным заболеванием, вызываемым вирусом, отмечает ВОЗ. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека к человеку в основном фекально-оральным путем или, реже, через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания) и размножается в кишечнике.

Первыми симптомами являются лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). 5–10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.

Заболеть полиомиелитом может любой невакцинированный ребенок или взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет, поэтому первую прививку делают в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.

Чтобы обеспечить коллективный иммунитет, должны быть вакцинированы не менее 95% детей, сообщала "BBC News Україна" со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения. По информации главы офиса ЮНИСЕФ в Украине Мурата Шахина, за первые восемь месяцев 2021 года в Украине только 53% детей до одного года получили прививку от полиомиелита согласно национальному календарю вакцинации. 

Теги: дети, Закарпатская область, полиомиелит, болезнь
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