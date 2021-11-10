В Украине зафиксировано 17 случаев полиомиелита, ВОЗ не исключает дополнительные туры вакцинации по всей стране

"Мы зафиксировали 17 случаев в двух регионах Украины", – сказал он.
По словам Хабихта, один из таких случаев стал причиной острого паралича, он вызван полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2).
"Мы стараемся понять, как распространился вирус в общине, чтобы дать рекомендации национальным органам власти для принятия соответствующих мер. Расследование проводится ВОЗ, Глобальной инициативой по ликвидации полиомиелита, партнерами UNICEF, Центрами по контролю и профилактике США и местными органами здравоохранения", – сообщил представитель ВОЗ.
Он уточнил, что вакцинный штамм грозит непривитым от полиомиелита.
"И распространяется он именно потому, что в Украине низкий охват прививками, и во время COVID-19 система рутинной вакцинации становится уязвимой. В настоящее время стратегия по реагированию на вспышку разрабатывается, поэтому я призываю прививать своих детей. Мы не хотим видеть возвращение вируса. Украина не уникальна в этом случае. Мы видим такие случаи в Таджикистане, где сейчас происходит реагирование на вспышку, и некоторых других странах", – добавил Хабихт.
Представитель ВОЗ не исключил возможности дополнительных туров вакцинации от полиомиелита по всей стране.
"Пока об этом рано говорить, но смотря на данные, которые мы уже имеем, я бы не исключал этой возможности", – отметил он.
6 октября стало известно о вызванном полиомиелитом случае паралича у полуторагодовалого мальчика в Ровенской области. Родители сознательно отказывались прививать ребенка из религиозных соображений. Позже выяснилось, что в этой семье полиомиелитом инфицированы семь детей из 10. В области из-за вспышки объявили чрезвычайную ситуацию.
Еще один случай зафиксировали в Закарпатской области – в результате полиомиелита у 12-летней девочки парализовало ногу. Как рассказала Zaxid.net главный эпидемиолог области Виктория Тимчик, это произошло в сентябре. У девочки подтвержден именно вакцинный штамм. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное.
Полиомиелит вернулся в Украину впервые за многие годы, под угрозой – дети в возрасте до пяти лет, говорил главный санврач Украины Игорь Кузин, призывая граждан вакцинировать детей. Вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных, сообщал Центр общественного здоровья при Минздраве. В случае отказа от вакцинации государство может вводить ограничения. Так, детей могут не допускать к занятиям в детских садах или школах.
Полиомиелит является высокоинфекционным заболеванием, вызываемым вирусом, отмечает ВОЗ. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека к человеку в основном фекально-оральным путем или, реже, через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания) и размножается в кишечнике.
Первыми симптомами являются лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). 5–10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.
Заболеть полиомиелитом может любой невакцинированный ребенок или взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет, поэтому первую прививку делают в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.
Чтобы обеспечить коллективный иммунитет, должны быть вакцинированы не менее 95% детей, сообщала "BBC News Україна" со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения. По информации главы офиса ЮНИСЕФ в Украине Мурата Шахина, за первые восемь месяцев 2021 года в Украине только 53% детей до одного года получили прививку от полиомиелита согласно национальному календарю вакцинации.