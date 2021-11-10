В Украине зафиксировано 17 случаев полиомиелита, ВОЗ не исключает дополнительные туры вакцинации по всей стране

Ярно Хабихт сказал, что Украина не уникальна в случае со вспышкой полиомиелита, подобная ситуация – в Таджикистане Фото: suspilne.media

"Мы зафиксировали 17 случаев в двух регионах Украины", – сказал он.

По словам Хабихта, один из таких случаев стал причиной острого паралича, он вызван полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2).

"Мы стараемся понять, как распространился вирус в общине, чтобы дать рекомендации национальным органам власти для принятия соответствующих мер. Расследование проводится ВОЗ, Глобальной инициативой по ликвидации полиомиелита, партнерами UNICEF, Центрами по контролю и профилактике США и местными органами здравоохранения", – сообщил представитель ВОЗ.

Он уточнил, что вакцинный штамм грозит непривитым от полиомиелита.

"И распространяется он именно потому, что в Украине низкий охват прививками, и во время COVID-19 система рутинной вакцинации становится уязвимой. В настоящее время стратегия по реагированию на вспышку разрабатывается, поэтому я призываю прививать своих детей. Мы не хотим видеть возвращение вируса. Украина не уникальна в этом случае. Мы видим такие случаи в Таджикистане, где сейчас происходит реагирование на вспышку, и некоторых других странах", – добавил Хабихт.

Представитель ВОЗ не исключил возможности дополнительных туров вакцинации от полиомиелита по всей стране.

"Пока об этом рано говорить, но смотря на данные, которые мы уже имеем, я бы не исключал этой возможности", – отметил он.