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В Ровенской области не привитых от полиомиелита детей не будут пускать в школы и детсады – санврач

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Сафонов о полиомиелите: У нас уже есть полтора десятка детей, которые имеют этот вирус и являются его носителями
Сафонов о полиомиелите: У нас уже есть полтора десятка детей, которые имеют этот вирус и являются его носителями
Фото: rv.gov.ua

Главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафонов подписал распоряжение, которым предусмотрен запрет на посещение школ и детских садов детьми, которые не получили прививку от полиомиелита. Об этом он сообщил журналистам, пишет УНИАН.

"Ситуация обостряется. У нас уже есть полтора десятка детей, которые имеют этот вирус и являются его носителями. К счастью, эта категория детей практически вся получила прививки, и мы уверены, что страшных симптомов у них не будет", – сказал Сафонов.

В то же время он подчеркнул, что значительная часть детей до сих пор не защищена от болезни.

"Это ненормальная ситуация. Родители еще не осознали, что это очень серьезно. И это надолго. Поэтому сейчас необходимо решать эту проблему", – добавил Сафонов.

6 октября стало известно о вызванном полиомиелитом случае паралича у полуторагодовалого мальчика в Ровенской области. Родители сознательно отказывались прививать ребенка из религиозных соображений. Позже выяснилось, что в этой семье полиомиелитом инфицированы семь детей из 10. В области из-за вспышки объявили чрезвычайную ситуацию

В конце октября вирус обнаружили также в Закарпатской области. В регионе подтвердили четыре случая полиомиелита, у 12-летней девочки парализована нога. 

Полиомиелит вернулся в Украину впервые за многие годы, под угрозой – дети в возрасте до пяти лет, говорил главный санврач Украины Игорь Кузин, призывая граждан вакцинировать детей. Вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных, сообщал Центр общественного здоровья при Минздраве. В случае отказа от вакцинации государство может вводить ограничения. Так, детей могут не допускать к занятиям в детских садах или школах.

Контекст:

Полиомиелит является высокоинфекционным заболеванием, вызываемым вирусом, отмечает ВОЗ. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека к человеку в основном фекально-оральным путем или, реже, через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания) и размножается в кишечнике.

Первыми симптомами являются лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). 5–10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.

Заболеть полиомиелитом может любой невакцинированный ребенок или взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет, поэтому первую прививку делают в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.

Чтобы обеспечить коллективный иммунитет, должны быть вакцинированы не менее 95% детей, сообщала "BBC News Україна" со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения. По информации главы офиса ЮНИСЕФ в Украине Мурата Шахина, за первые восемь месяцев 2021 года в Украине только 53% детей до одного года получили прививку от полиомиелита согласно национальному календарю вакцинации. 

Теги: Ровенская область, вакцинация, вирус, дети, полиомиелит, болезнь, школы, инфекция, ребенок, детский сад
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