В Ровенской области не привитых от полиомиелита детей не будут пускать в школы и детсады – санврач

Сафонов о полиомиелите: У нас уже есть полтора десятка детей, которые имеют этот вирус и являются его носителями Фото: rv.gov.ua

"Ситуация обостряется. У нас уже есть полтора десятка детей, которые имеют этот вирус и являются его носителями. К счастью, эта категория детей практически вся получила прививки, и мы уверены, что страшных симптомов у них не будет", – сказал Сафонов.

В то же время он подчеркнул, что значительная часть детей до сих пор не защищена от болезни.

"Это ненормальная ситуация. Родители еще не осознали, что это очень серьезно. И это надолго. Поэтому сейчас необходимо решать эту проблему", – добавил Сафонов.

6 октября стало известно о вызванном полиомиелитом случае паралича у полуторагодовалого мальчика в Ровенской области. Родители сознательно отказывались прививать ребенка из религиозных соображений. Позже выяснилось, что в этой семье полиомиелитом инфицированы семь детей из 10. В области из-за вспышки объявили чрезвычайную ситуацию.

В конце октября вирус обнаружили также в Закарпатской области. В регионе подтвердили четыре случая полиомиелита, у 12-летней девочки парализована нога.

Полиомиелит вернулся в Украину впервые за многие годы, под угрозой – дети в возрасте до пяти лет, говорил главный санврач Украины Игорь Кузин, призывая граждан вакцинировать детей. Вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных, сообщал Центр общественного здоровья при Минздраве. В случае отказа от вакцинации государство может вводить ограничения. Так, детей могут не допускать к занятиям в детских садах или школах.